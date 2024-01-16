ЕС начал аудит вооружений, переданных странами-членами Украине — FT
10:32 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Брюссель приступил к аудиту вооружений, переданных странами-членами Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) «проводит проверку того, сколько вооружений страны — члены ЕС предоставили Украине <…> в ответ на заявления о том, что некоторые столицы не смогли отправить столько оружия, сколько могли».
По словам одного из дипломатов, аудит будет «опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы ЕСВС». Подобное требование Брюсселя уже вызвало протест со стороны ряда некоторых стран, отказывающихся предоставлять полные данные. Служба планирует обнародовать данные проверки перед саммитом ЕС 1 февраля.
Решение о проведении проверки последовало вслед за требованием канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву. «Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран — членов ЕС, слишком малы», — приводит его слова FT. «Нам [также] нужен обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году», — сказал он журналистам.
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