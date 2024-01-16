Народный артист Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах
12:02 16.01.2024
Решение президента Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году правильное, заявил народный артист РФ Евгений Герасимов. «В 2000 году я был его доверенным лицом, - напомнил артист. - И в этом году я считаю важным поддержать его решение выдвигаться. Наша страна сегодня находится в очень интересном состоянии качества. Считаю, что на подъеме. Мы впервые стали независимы от зарубежного капитала. Мы сохранили наши основные добычи, сохранили за собой нефть, газ, которые в свое время пытались разграбить зарубежные инвесторы».
По словам Герасимова, Россия развивается экономически и сохранила стабильность. «У нас активно поддерживается экономика, поддерживается культура. У нас развивается строительство железных дорог», – сказал народный артист, по словам которого также в последние годы очевидно и развитие движения волонтеров.
Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве идет сбор подписей в поддержку выдвижения действующего главы России Владимира Путина в качестве кандидата для участия в выборах президента. Выборы президента РФ будут проходить 15-17 марта.
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