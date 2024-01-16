В России появится звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»
11:00 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из указа, звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии указанной отрасли, в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности.
Уточняется также, что почетное звание присваивается, как правило, при стаже работы в профильной сфере не менее 20 лет и при наличии у соискателя отраслевых наград.
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