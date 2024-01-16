Первая половина января в столице вошла в число самых холодных за 75 лет

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Москве за первую половину января вошла в четверку самых холодных за последние 75 лет. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Первая половина января в Москве вошла в число четырех самых холодных за последние 75 лет. На ВДНХ средняя суточная температура составила минус 15,8 градуса. Холоднее было только в 1950, 1963 и 1987 годах», — говорится в публикации.

Позднякова уточнила, что самые сильные морозы в первой половине января были в 1950 году, средняя суточная температура воздуха достигла отметки минус 23 градуса, еще шесть ночей фиксировалось ниже минус 30 градусов.

«В 2024 году в Москве не было ни одной ночи с температурой минус 30 [градусов]», — заключила она.