Военные США обнаружили иранские боеголовки на судне у побережья Сомали — WP
12:00 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военнослужащие обнаружили «ракетные боеголовки иранского производства и запасные части к ним» на судне у побережья Сомали, при попытке осмотра которого ранее пропали двое военнослужащих спецназа ВМС США. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, инцидент произошел на прошлой неделе в четверг, когда двое военнослужащих упали в воду, пытаясь подняться на борт судна для осуществления проверки груза. Указывается, что «в ходе спасательной операции другие военные провели обыск лодки, экипаж которой насчитывал около десяти человек, все они взяты под стражу, запасные части для вооружений изъяты, лодка затоплена».
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