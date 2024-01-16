Тайвань построит еще две ракетные базы на восточном побережье

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Тайваня построят две новые военные базы для ракетного вооружения на восточном побережье. Об этом сообщила тайваньская газета «Цзыю шибао».

По ее данным, необходимость создать дополнительные мощности по хранению и обслуживанию такого вооружения появилась из-за увеличения масштабов производства противокорабельных ракет серии «Сюнфэн» и ожидаемого начала поставок от США ракет Harpoon.

Первая база под кодовым названием FXN появится в городском округе Синьчэн (уезд Хуалянь). Как отмечает газета, речь идет о военной базе Фусиннань. А второй подобный объект — N425 — будет построен в районе города Цзиань в военном городке Наньпу. Бюджет двух проектов составит 1,71 млрд новых тайваньских долларов (около $55,15 млн). Обе базы должны быть построены к концу апреля 2026 года.

В прошлом году власти Тайваня уже одобрили строительство еще двух подобных объектов в уезде Илань: J125 на базе сухопутных войск Цзиньлюцзе и YSA на военно-морской базе в Суао. Проект предусматривал финансирование в размере 2,42 млрд новых тайваньских долларов (около $78,1 млн). Они должны быть сданы в эксплуатацию к декабрю 2025 года.

По информации издания, армия Тайваня в будущем также планирует построить подобные места для противокорабельных ракет в городах Юньлинь, Тайнань, Гаосюн, Пиндун и Тайдун.