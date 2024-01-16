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НОВОСТИ

Более 400 спутников НАТО работает в интересах ВСУ, лишь 70 из них де-юре военные — МО РФ

12:20 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 400 спутников стран НАТО работает против России в ходе специальной военной операции на Украине. Лишь 70 из них являются военными официально, остальные — коммерческими, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

«По нам (России — прим. ТАСС) работают больше 400 спутников из стран НАТО, из которых де-юре военных-то 70, остальные — коммерческие», — рассказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

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