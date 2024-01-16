Более 400 спутников НАТО работает в интересах ВСУ, лишь 70 из них де-юре военные — МО РФ
12:20 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 400 спутников стран НАТО работает против России в ходе специальной военной операции на Украине. Лишь 70 из них являются военными официально, остальные — коммерческими, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.
«По нам (России — прим. ТАСС) работают больше 400 спутников из стран НАТО, из которых де-юре военных-то 70, остальные — коммерческие», — рассказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
НОВОСТИ
- 13:32 16.01.2024
- Песков считает, что идея перенести столицу РФ в Иркутск не осуществима
- 13:20 16.01.2024
- Маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей с 1 февраля
- 13:05 16.01.2024
- Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВСУ в Белгород 30 декабря
- 13:00 16.01.2024
- Армия Израиля за сутки обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок
- 12:32 16.01.2024
- 35 квартир повреждены в Воронеже после атаки БПЛА, отраженной силами ПВО
- 12:05 16.01.2024
- Тайвань построит еще две ракетные базы на восточном побережье
- 12:02 16.01.2024
- Народный артист Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах
- 12:00 16.01.2024
- Военные США обнаружили иранские боеголовки на судне у побережья Сомали — WP
- 11:32 16.01.2024
- Первая половина января в столице вошла в число самых холодных за 75 лет
- 11:00 16.01.2024
- В России появится звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать