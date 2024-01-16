35 квартир повреждены в Воронеже после атаки БПЛА, отраженной силами ПВО

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

35 квартир, по предварительным данным, повреждены в трех многоквартирных домах Воронежа в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отраженной средствами ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на Тепличной улице: 23 квартиры в доме № 6А (1-й подъезд), 7 квартир в доме № 68 (4-й подъезд), 4 квартиры в доме № 6В (3-й подъезд), 1 квартира в доме № 6Г», — написал он. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской.

Гусев добавил, что на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но пока никто за помощью не обратился, люди остались у родственников. По его данным, на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК «Стройтехника», развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Он уточнил, что также решен вопрос об установке временного остекления в домах № 67, № 68А, № 67Б, № 68В на Острогожской улице Воронежа.

Как сообщило Минобороны, в ночь на вторник подразделения ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА над Воронежской областью. Как сообщал Гусев, в Воронеже в результате попадания фрагмента БПЛА в квартиру на Тепличной улице пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. Из-за падения обломков также загорелся балкон квартиры. В четырех домах на Острогожской улице выбиты окна, в городе введен режим ЧС.