0
0
152
НОВОСТИ

35 квартир повреждены в Воронеже после атаки БПЛА, отраженной силами ПВО

12:32 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

35 квартир, по предварительным данным, повреждены в трех многоквартирных домах Воронежа в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отраженной средствами ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на Тепличной улице: 23 квартиры в доме № 6А (1-й подъезд), 7 квартир в доме № 68 (4-й подъезд), 4 квартиры в доме № 6В (3-й подъезд), 1 квартира в доме № 6Г», — написал он. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской.

Гусев добавил, что на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но пока никто за помощью не обратился, люди остались у родственников. По его данным, на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК «Стройтехника», развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Он уточнил, что также решен вопрос об установке временного остекления в домах № 67, № 68А, № 67Б, № 68В на Острогожской улице Воронежа.

Как сообщило Минобороны, в ночь на вторник подразделения ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА над Воронежской областью. Как сообщал Гусев, в Воронеже в результате попадания фрагмента БПЛА в квартиру на Тепличной улице пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. Из-за падения обломков также загорелся балкон квартиры. В четырех домах на Острогожской улице выбиты окна, в городе введен режим ЧС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 16.01.2024
Песков считает, что идея перенести столицу РФ в Иркутск не осуществима
0
8
13:20 16.01.2024
Маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей с 1 февраля
0
44
13:05 16.01.2024
Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВСУ в Белгород 30 декабря
0
76
13:00 16.01.2024
Армия Израиля за сутки обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок
0
87
12:20 16.01.2024
Более 400 спутников НАТО работает в интересах ВСУ, лишь 70 из них де-юре военные — МО РФ
0
160
12:05 16.01.2024
Тайвань построит еще две ракетные базы на восточном побережье
0
156
12:02 16.01.2024
Народный артист Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах
0
168
12:00 16.01.2024
Военные США обнаружили иранские боеголовки на судне у побережья Сомали — WP
0
162
11:32 16.01.2024
Первая половина января в столице вошла в число самых холодных за 75 лет
0
154
11:00 16.01.2024
В России появится звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»
0
156

Возврат к списку