35 квартир повреждены в Воронеже после атаки БПЛА, отраженной силами ПВО
12:32 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
35 квартир, по предварительным данным, повреждены в трех многоквартирных домах Воронежа в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отраженной средствами ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на Тепличной улице: 23 квартиры в доме № 6А (1-й подъезд), 7 квартир в доме № 68 (4-й подъезд), 4 квартиры в доме № 6В (3-й подъезд), 1 квартира в доме № 6Г», — написал он. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской.
Гусев добавил, что на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но пока никто за помощью не обратился, люди остались у родственников. По его данным, на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК «Стройтехника», развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Он уточнил, что также решен вопрос об установке временного остекления в домах № 67, № 68А, № 67Б, № 68В на Острогожской улице Воронежа.
Как сообщило Минобороны, в ночь на вторник подразделения ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА над Воронежской областью. Как сообщал Гусев, в Воронеже в результате попадания фрагмента БПЛА в квартиру на Тепличной улице пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. Из-за падения обломков также загорелся балкон квартиры. В четырех домах на Острогожской улице выбиты окна, в городе введен режим ЧС.
НОВОСТИ
- 13:32 16.01.2024
- Песков считает, что идея перенести столицу РФ в Иркутск не осуществима
- 13:20 16.01.2024
- Маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей с 1 февраля
- 13:05 16.01.2024
- Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВСУ в Белгород 30 декабря
- 13:00 16.01.2024
- Армия Израиля за сутки обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок
- 12:20 16.01.2024
- Более 400 спутников НАТО работает в интересах ВСУ, лишь 70 из них де-юре военные — МО РФ
- 12:05 16.01.2024
- Тайвань построит еще две ракетные базы на восточном побережье
- 12:02 16.01.2024
- Народный артист Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах
- 12:00 16.01.2024
- Военные США обнаружили иранские боеголовки на судне у побережья Сомали — WP
- 11:32 16.01.2024
- Первая половина января в столице вошла в число самых холодных за 75 лет
- 11:00 16.01.2024
- В России появится звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать