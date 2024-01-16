Армия Израиля за сутки обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок
13:00 16.01.2024 Источник: Интерфакс
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедшие сутки обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок и ликвидировала десятки хамасовцев, сообщает во вторник телеграм-канал ЦАХАЛ.
"Во время операции ЦАХАЛ в районе города Бейт-Лахия военные обнаружили около 100 ракетных установок и 60 готовых к запуску ракет", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в процессе обнаружения израильские военные ликвидировали несколько десятков боевиков ХАМАС.
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