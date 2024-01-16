Маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей с 1 февраля

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнский капитал в России с 1 февраля будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и до 833 тыс. рублей — на второго. Об этом сообщается в телегам-канале правительства РФ.

Как следует из материалов кабмина, родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей по национальному проекту «Демография». С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.