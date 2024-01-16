Маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей с 1 февраля
13:20 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Материнский капитал в России с 1 февраля будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и до 833 тыс. рублей — на второго. Об этом сообщается в телегам-канале правительства РФ.
Как следует из материалов кабмина, родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.
Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей по национальному проекту «Демография». С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.
НОВОСТИ
- 13:32 16.01.2024
- Песков считает, что идея перенести столицу РФ в Иркутск не осуществима
- 13:05 16.01.2024
- Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВСУ в Белгород 30 декабря
- 13:00 16.01.2024
- Армия Израиля за сутки обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок
- 12:32 16.01.2024
- 35 квартир повреждены в Воронеже после атаки БПЛА, отраженной силами ПВО
- 12:20 16.01.2024
- Более 400 спутников НАТО работает в интересах ВСУ, лишь 70 из них де-юре военные — МО РФ
- 12:05 16.01.2024
- Тайвань построит еще две ракетные базы на восточном побережье
- 12:02 16.01.2024
- Народный артист Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах
- 12:00 16.01.2024
- Военные США обнаружили иранские боеголовки на судне у побережья Сомали — WP
- 11:32 16.01.2024
- Первая половина января в столице вошла в число самых холодных за 75 лет
- 11:00 16.01.2024
- В России появится звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать