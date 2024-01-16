Песков считает, что идея перенести столицу РФ в Иркутск не осуществима

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что идея переноса столицы РФ в Иркутск не осуществима.

«Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — отметил он в беседе с журналистами.

Ранее якутское издание «SakhaLife» опубликовало письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева, который предложил руководству страны перенести столицу России в Иркутск. По его мнению, это позволит «обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России». Общественник также назвал Иркутск «одним из центров легендарной доисторической Тартарии».