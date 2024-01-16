КНДР рассчитывает в 2024 году поднять на новый уровень отношения с РФ — глава МИД

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР рассчитывает, что в 2024 году удастся поднять на новый уровень отношения с Россией, взаимодействие двух стран энергично продвигается вперед. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

«Я считаю, что наша сегодняшняя встреча, которая проводится в первые дни нового года, станет важным моментом в поднятии в этом году двусторонних отношений на новый уровень, а также в достижении реальных благ для народов двух стран», — сказала она.