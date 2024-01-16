США хотят, чтобы Украина перешла к обороне — обозреватель Bloomberg

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство США будет рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому поменять стратегию с наступательной на оборонительную. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«Белый дом хочет, чтобы Украина поменяла стратегию в борьбе с Россией с наступательной на оборонительную», — написал обозреватель.

По его словам, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе встречи на полях Всемирного экономического форума, который проходит с 15 по 19 января в швейцарском Давосе, может передать Зеленскому послание Белого дома с просьбой поменять стратегию. Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию 15 января, на 16 января намечено его выступление на заседании форума. По мнению Клута, в качестве ответа Зеленский будет настаивать на усилении военной помощи со стороны США и их союзников. Как считает обозреватель, украинский лидер будет продолжать публично придерживаться предложенной им в 2022 году «формулы мира», несмотря на понимание того, что Киев далек от заявленных целей в конфликте с Россией.

Клут подчеркивает, что нынешняя «тупиковая» ситуация на фронтах СВО приносит большую выгоду России, так как она обладает значительными ресурсами для продолжения боевых действий. У западных партнеров, по словам Клута, иссяк энтузиазм относительно продолжения поддержки Украины.