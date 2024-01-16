Специальная военная операция предотвратила начало третьей мировой войны — Володин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение специальной военной операции (СВО) предотвратило начало третей мировой войны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание в весенней сессии парламента.

«Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти. Гуманитарная катастрофа. Миллионы погибших. Этого нет по той причине, что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств и, в первую очередь, государств Европы», — отметил Володин.