Специальная военная операция предотвратила начало третьей мировой войны — Володин
14:32 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение специальной военной операции (СВО) предотвратило начало третей мировой войны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание в весенней сессии парламента.
«Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти. Гуманитарная катастрофа. Миллионы погибших. Этого нет по той причине, что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств и, в первую очередь, государств Европы», — отметил Володин.
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