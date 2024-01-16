Через 20 лет доля Индии в мировом спросе на энергию составит 25% — министр

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индии ожидают, что в ближайшие 20 лет на долю этой страны будет приходиться 25% мирового спроса на энергию. Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«В ближайшие 20 лет или около того на долю Индии придется 25% мирового спроса на энергию. Глобально. На одну страну», — сказал он.