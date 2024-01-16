Пашинян отметил важность пересмотра принципов экономического взаимодействия внутри ЕАЭС

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянский премьер-министр Никол Пашинян по случаю председательства Армении в органах ЕАЭС в 2024 году обратился к лидерам стран организации и обозначил важность пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия.

«Текущая нестабильность мировой экономики требует пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия. В этих условиях мы должны приложить максимум усилий для обеспечения полноценного функционирования ЕАЭС в интересах граждан и бизнеса наших стран», — отмечается в послании главы армянского кабмина.