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Евросоюз находится в состоянии «полного вырождения» — Качиньский

16:00 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз в настоящее время находится в состоянии «полного вырождения». Такое мнение выразил в Сейме (нижней палате парламента) Польши лидер бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) и экс-премьер Ярослав Качиньский.

«Европейский союз сегодня находится в состоянии полного вырождения», — сказал политик.

По его словам, «вся борьба Европейского союза за верховенство закона в Польше была одной большой комедией». «Речь шла о том, что управляли [страной] не те, кто был [ей] нужен», — пояснил Качиньский.

Свое мнение о состоянии Евросоюза политик обосновал тем, что Брюссель никак не отреагировал на арест и тюремное заключение экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, перестановки в национальной прокуратуре и решение нового правительства о закрытии ряда государственных СМИ.

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