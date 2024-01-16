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НОВОСТИ

Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран

16:12 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС, российский аналог SWIFT) на данный момент насчитывает 557 участников из 20 стран, следует из презентации первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина, представленной на выставке-форуме «Россия».

В ней отмечается, что к СПФС подключено 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран.

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