Британская компания Ambrey сообщила о попадании ракеты в сухогруз у берегов Йемена

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухогруз Zogarafia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена. Как сообщает британская компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности, судно, в которое попала ракета, получило небольшие повреждения.

О нападении на судно сообщил также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), при этом не приведя подробностей инцидента и названия судна.

«UKMTO было получено сообщение об инциденте, произошедшем примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене», — сообщили в центре.