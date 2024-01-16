0
0
0
НОВОСТИ

Британская компания Ambrey сообщила о попадании ракеты в сухогруз у берегов Йемена

16:32 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухогруз Zogarafia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена. Как сообщает британская компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности, судно, в которое попала ракета, получило небольшие повреждения.

О нападении на судно сообщил также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), при этом не приведя подробностей инцидента и названия судна.

«UKMTO было получено сообщение об инциденте, произошедшем примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене», — сообщили в центре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 16.01.2024
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
0
84
16:00 16.01.2024
Евросоюз находится в состоянии «полного вырождения» — Качиньский
0
110
15:32 16.01.2024
Прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 г. скорректирован до 3,5% — Силуанов
0
145
15:12 16.01.2024
Пашинян отметил важность пересмотра принципов экономического взаимодействия внутри ЕАЭС
0
170
15:00 16.01.2024
Через 20 лет доля Индии в мировом спросе на энергию составит 25% — министр
0
169
14:32 16.01.2024
Специальная военная операция предотвратила начало третьей мировой войны — Володин
0
247
14:12 16.01.2024
США хотят, чтобы Украина перешла к обороне — обозреватель Bloomberg
0
260
14:00 16.01.2024
КНДР рассчитывает в 2024 году поднять на новый уровень отношения с РФ — глава МИД
0
244
13:32 16.01.2024
Песков считает, что идея перенести столицу РФ в Иркутск не осуществима
0
290
13:20 16.01.2024
Маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей с 1 февраля
0
267

Возврат к списку