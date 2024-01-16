Британская компания Ambrey сообщила о попадании ракеты в сухогруз у берегов Йемена
16:32 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сухогруз Zogarafia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена. Как сообщает британская компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности, судно, в которое попала ракета, получило небольшие повреждения.
О нападении на судно сообщил также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), при этом не приведя подробностей инцидента и названия судна.
«UKMTO было получено сообщение об инциденте, произошедшем примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене», — сообщили в центре.
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