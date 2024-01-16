ЕС ввел санкции против лидера ХАМАС в секторе Газа

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар внесен в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Евросовета.

«Сегодня Совет решил добавить в список террористов еще одно лицо. <…> Яхья Синвар, политический лидер ХАМАС», — отмечается в нем.

В документе уточняется, что санкции вступают в силу «сегодня же».