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НОВОСТИ

ЕС ввел санкции против лидера ХАМАС в секторе Газа

17:00 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар внесен в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Евросовета.

«Сегодня Совет решил добавить в список террористов еще одно лицо. <…> Яхья Синвар, политический лидер ХАМАС», — отмечается в нем.

В документе уточняется, что санкции вступают в силу «сегодня же».

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