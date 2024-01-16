Саудовская Аравия может признать Израиль, если будет решен палестинский вопрос — глава МИД

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия может признать Государство Израиль в случае решения палестинского вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Определенно», — сказал министр, отвечая на вопрос модератора панельной дискуссии о том, может ли Саудовская Аравия принять соответствующее решение после окончания конфликта в секторе Газа и при условии достижения справедливого мира для Палестины.