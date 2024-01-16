Контрольные органы должны не «хватать и не пущать», а беречь людей от ошибок — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрольные органы должны не «хватать и не пущать», а помогать людям не делать ошибок на местах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

«Контрольно-надзорная деятельность — тоже очень важное направление. Здесь важно не хватать и не пущать, не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок», — сказал президент.