Контрольные органы должны не «хватать и не пущать», а беречь людей от ошибок — Путин
17:40 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контрольные органы должны не «хватать и не пущать», а помогать людям не делать ошибок на местах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
«Контрольно-надзорная деятельность — тоже очень важное направление. Здесь важно не хватать и не пущать, не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок», — сказал президент.
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