Путин: Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сделал прогноз по урожаю зерновых на 2023 год на уровне 143-147 млн тонн. Такое мнение он высказал на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

«В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых — 156 млн тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках», — сказал Путин, заметив, что раньше работники сельского хозяйства такого представить себе не могли.

«В этом году [урожай зерновых будет] 143 млн тонн, но если посчитать новые территории — плюс еще 4 млн тонн, то 147 млн будет», — озвучил свой прогноз глава государства.