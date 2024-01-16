0
0
0
НОВОСТИ

Путин: Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках

18:15 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сделал прогноз по урожаю зерновых на 2023 год на уровне 143-147 млн тонн. Такое мнение он высказал на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

«В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых — 156 млн тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках», — сказал Путин, заметив, что раньше работники сельского хозяйства такого представить себе не могли.

«В этом году [урожай зерновых будет] 143 млн тонн, но если посчитать новые территории — плюс еще 4 млн тонн, то 147 млн будет», — озвучил свой прогноз глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 16.01.2024
Контрольные органы должны не «хватать и не пущать», а беречь людей от ошибок — Путин
0
89
17:25 16.01.2024
Герман Греф: Наше будущее – переход от финансовой в человекоцентричную организацию
0
121
17:12 16.01.2024
Антон Силуанов заключил договор формирования долгосрочных сбережений
0
152
17:12 16.01.2024
Саудовская Аравия может признать Израиль, если будет решен палестинский вопрос — глава МИД
0
139
17:00 16.01.2024
ЕС ввел санкции против лидера ХАМАС в секторе Газа
0
155
16:32 16.01.2024
Британская компания Ambrey сообщила о попадании ракеты в сухогруз у берегов Йемена
0
189
16:12 16.01.2024
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
0
196
16:00 16.01.2024
Евросоюз находится в состоянии «полного вырождения» — Качиньский
0
246
15:32 16.01.2024
Прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 г. скорректирован до 3,5% — Силуанов
0
237
15:12 16.01.2024
Пашинян отметил важность пересмотра принципов экономического взаимодействия внутри ЕАЭС
0
291

Возврат к списку