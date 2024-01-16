Россия наносит удары по объектам ВПК на глубину всей территории Украины - Путин

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия наносит точечные удары по военным объектам на всю глубину территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

«Россия с целью решения одной из главных задач — демилитаризации Украины — наносит точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории. Высокоточным оружием дальнего радиуса действия», — сказал он.