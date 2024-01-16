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НОВОСТИ

Президент РФ рассказал, что может быть, если ситуация на Украине будет развиваться в нынешнем русле

18:55 16.01.2024 Источник: Интерфакс

Инициатива в зоне специальной военной операции полностью находится у российских военных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас совершенно очевидно, что не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных сил", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

По словам Путина, если ситуация будет и дальше развиваться в нынешнем русле, "то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар".

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