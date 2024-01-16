Президент РФ рассказал, что может быть, если ситуация на Украине будет развиваться в нынешнем русле
18:55 16.01.2024 Источник: Интерфакс
Инициатива в зоне специальной военной операции полностью находится у российских военных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас совершенно очевидно, что не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных сил", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
По словам Путина, если ситуация будет и дальше развиваться в нынешнем русле, "то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар".
НОВОСТИ
- 18:55 16.01.2024
- Президент РФ рассказал, что может быть, если ситуация на Украине будет развиваться в нынешнем русле
- 18:50 16.01.2024
- Россия наносит удары по объектам ВПК на глубину всей территории Украины - Путин
- 16:32 16.01.2024
- Британская компания Ambrey сообщила о попадании ракеты в сухогруз у берегов Йемена
- 13:05 16.01.2024
- Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВСУ в Белгород 30 декабря
- 13:00 16.01.2024
- Армия Израиля за сутки обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок
- 12:20 16.01.2024
- Более 400 спутников НАТО работает в интересах ВСУ, лишь 70 из них де-юре военные — МО РФ
- 12:05 16.01.2024
- Тайвань построит еще две ракетные базы на восточном побережье
- 10:05 16.01.2024
- Испытанная в КНДР гиперзвуковая боеголовка в 10 раз превысила скорость звука — СМИ
- 09:32 16.01.2024
- Четыре человека погибли в результате атак ВС Ирана на иракский Эрбиль — ТВ
- 09:20 16.01.2024
- ПВО РФ перехватила 8 дронов ВСУ над Воронежской областью, 4 — над Белгородской
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать