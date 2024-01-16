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НОВОСТИ

Финляндия не собирается открывать КПП на границе с РФ и в феврале - СМИ

19:30 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии не намерено открывать пропускные пункты на границе с Россией в феврале. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Ilta-Sanomat.

«Мы позаботимся о том, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткий период после закрытия», — приводит издание слова правительственного источника.

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