Финляндия не собирается открывать КПП на границе с РФ и в феврале - СМИ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии не намерено открывать пропускные пункты на границе с Россией в феврале. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Ilta-Sanomat.

«Мы позаботимся о том, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткий период после закрытия», — приводит издание слова правительственного источника.