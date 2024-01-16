Путин назвал сумму, которая была направлена в новые регионы РФ

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти направили в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области порядка 1 трлн 77 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов.

Комментируя слова главы города Алчевска Луганской Народной Республики Альберта Апшева о том, что новые регионы активно работают, президент подтвердил его слова. Он отметил также и ритмичную работу всей экономической сферы страны: рост ВВП, работу финансовой и банковской систем.

«Это позволило нам направить в новые регионы свыше 1 трлн рублей — 1 трлн 77 млрд. Это большие деньги», — сказал президент.