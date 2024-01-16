Глава МИД Венгрии: Чем больше поставляют оружия, тем дольше длится война

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завершить конфликт на Украине можно, отказавшись от поставок оружия Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Exxpress.

«Чем больше поставляют оружия, тем дольше длится война. А чем дольше длится война, тем больше погибнет людей», — считает дипломат.

«Самое главное — поддерживать каналы коммуникации. Когда я встречаюсь с моим российским коллегой [Сергеем Лавровым], меня ругают многие европейские коллеги и в Брюсселе. Но, на мой взгляд, без каналов коммуникации вообще нет надежды на мир», — сказал Петер Сийярто.