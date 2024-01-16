0
0
55
НОВОСТИ

Глава МИД Венгрии: Чем больше поставляют оружия, тем дольше длится война

20:10 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завершить конфликт на Украине можно, отказавшись от поставок оружия Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Exxpress.

«Чем больше поставляют оружия, тем дольше длится война. А чем дольше длится война, тем больше погибнет людей», — считает дипломат.

«Самое главное — поддерживать каналы коммуникации. Когда я встречаюсь с моим российским коллегой [Сергеем Лавровым], меня ругают многие европейские коллеги и в Брюсселе. Но, на мой взгляд, без каналов коммуникации вообще нет надежды на мир», — сказал Петер Сийярто.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 16.01.2024
Сийярто: Санкции ЕС не поставили экономику РФ на колени и не приблизили нас к миру
0
126
19:40 16.01.2024
Путин назвал сумму, которая была направлена в новые регионы РФ
0
213
19:30 16.01.2024
Финляндия не собирается открывать КПП на границе с РФ и в феврале - СМИ
0
205
18:55 16.01.2024
Президент РФ рассказал, что может быть, если ситуация на Украине будет развиваться в нынешнем русле
0
268
18:50 16.01.2024
Россия наносит удары по объектам ВПК на глубину всей территории Украины - Путин
0
255
18:15 16.01.2024
Путин: Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках
0
274
17:40 16.01.2024
Контрольные органы должны не «хватать и не пущать», а беречь людей от ошибок — Путин
0
299
17:25 16.01.2024
Герман Греф: Наше будущее – переход от финансовой в человекоцентричную организацию
0
376
17:12 16.01.2024
Антон Силуанов заключил договор формирования долгосрочных сбережений
0
334
17:12 16.01.2024
Саудовская Аравия может признать Израиль, если будет решен палестинский вопрос — глава МИД
0
333

Возврат к списку