Сийярто: Санкции ЕС не поставили экономику РФ на колени и не приблизили нас к миру
20:30 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антироссийские санкции «не поставили экономику России на колени», а также не смогли приблизить мир на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Exxpress.
«Очевидно, что все, что было сделано до сих пор, не принесло успеха. Было поставлено много оружия, но война только затягивается. Украине было выплачено много денег, но разрушение Украины продолжается. Точно так же санкции ЕС не поставили российскую экономику на колени и не приблизили нас к миру», — сказал дипломат.
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