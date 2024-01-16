0
0
0
НОВОСТИ

Сийярто: Санкции ЕС не поставили экономику РФ на колени и не приблизили нас к миру

20:30 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийские санкции «не поставили экономику России на колени», а также не смогли приблизить мир на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Exxpress.

«Очевидно, что все, что было сделано до сих пор, не принесло успеха. Было поставлено много оружия, но война только затягивается. Украине было выплачено много денег, но разрушение Украины продолжается. Точно так же санкции ЕС не поставили российскую экономику на колени и не приблизили нас к миру», — сказал дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 16.01.2024
Глава МИД Венгрии: Чем больше поставляют оружия, тем дольше длится война
0
156
19:40 16.01.2024
Путин назвал сумму, которая была направлена в новые регионы РФ
0
213
19:30 16.01.2024
Финляндия не собирается открывать КПП на границе с РФ и в феврале - СМИ
0
205
18:55 16.01.2024
Президент РФ рассказал, что может быть, если ситуация на Украине будет развиваться в нынешнем русле
0
268
18:50 16.01.2024
Россия наносит удары по объектам ВПК на глубину всей территории Украины - Путин
0
255
18:15 16.01.2024
Путин: Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках
0
274
17:40 16.01.2024
Контрольные органы должны не «хватать и не пущать», а беречь людей от ошибок — Путин
0
299
17:25 16.01.2024
Герман Греф: Наше будущее – переход от финансовой в человекоцентричную организацию
0
376
17:12 16.01.2024
Антон Силуанов заключил договор формирования долгосрочных сбережений
0
334
17:12 16.01.2024
Саудовская Аравия может признать Израиль, если будет решен палестинский вопрос — глава МИД
0
333

Возврат к списку