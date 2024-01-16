Rheinmetall близка к одобрению сделки по поставке танковых снарядов в Израиль - СМИ

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль в ноябре прошлого года запросил у Германии 10 000 танковых боеприпасов калибра 120 миллиметров производства компании Rheinmetall, ФРГ близка к одобрению сделки. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, запрос обсуждался на протяжении последних двух месяцев в обстановке «строгой секретности» на уровне ведомства федерального канцлера, министерства обороны, МИД и Минэкономики.

Официальных данных со стороны германского правительства на этот счет еще не поступало.