Rheinmetall близка к одобрению сделки по поставке танковых снарядов в Израиль - СМИ
21:45 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль в ноябре прошлого года запросил у Германии 10 000 танковых боеприпасов калибра 120 миллиметров производства компании Rheinmetall, ФРГ близка к одобрению сделки. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, запрос обсуждался на протяжении последних двух месяцев в обстановке «строгой секретности» на уровне ведомства федерального канцлера, министерства обороны, МИД и Минэкономики.
Официальных данных со стороны германского правительства на этот счет еще не поступало.
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