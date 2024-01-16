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У Белого дома сейчас нет средств на помощь Украине - Кирби

22:50 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не готовят новые поставки оружия Украине ввиду отсутствия бюджетных средств на это, а последний пакет Киеву был выделен 27 декабря. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Наш последний пакет помощи [Украине] в области безопасности был одобрен 27 декабря, — сказал он. — В настоящее время мы не работаем над формированием другого пакета помощи, как нет и каких-либо объявлений о [подготовке такового], либо об отправке [нового пакета помощи]». По словам Кирби, у администрации США сейчас нет на это финансовых средств, «поэтому для нас так важно получить дополнительное финансирование в сфере национальной безопасности для Украины, чтобы мы могли продолжать эту помощь».

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