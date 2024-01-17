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НОВОСТИ

Силы ПВО России сбили 4 ракеты РСЗО Vampire и 2 БПЛА в Белгородской области

09:00 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили четыре украинские ракеты РСЗО Vampire и два беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“ и БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

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