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НОВОСТИ

Удар Ирана по пакистанской территории может иметь серьезные последствия — МИД Пакистана

09:05 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар, нанесенный ВС Ирана по территории Пакистана, является нарушением воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. Об этом говорится в заявлении пакистанского МИД, размещенном на сайте ведомства.

«Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение своего воздушного пространства со стороны Ирана и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — отмечается в тексте.

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