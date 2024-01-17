Удар Ирана по пакистанской территории может иметь серьезные последствия — МИД Пакистана
09:05 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удар, нанесенный ВС Ирана по территории Пакистана, является нарушением воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. Об этом говорится в заявлении пакистанского МИД, размещенном на сайте ведомства.
«Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение своего воздушного пространства со стороны Ирана и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — отмечается в тексте.
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