Зеленский заменит Залужного Будановым - СМИ
10:05 17.01.2024 Источник: Газета.Ru
Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент страны Владимир Зеленский намеревается назначить на должность главкома вооруженных сил генерала Кирилла Буданова. Об этом Тука рассказал в эфире YouTube-канала Newsroom.
По словам бывшего чиновника, сославшегося на источники, близкие к генеральному штабу украинской армии и Силам специальных операций, Зеленский принял решение о замене нынешнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Тука утверждает, что Залужного планируется перевести в Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) страны, а вместо него будет назначен нынешний руководитель военной разведки Кирилл Буданов.
Для этого, отметил Тука, Буданова, чтобы представить его украинским союзникам в качестве нового главкома, специально возили на встречи в Давосе. В свою очередь, Залужный, скорее всего, уже извещен о намечаемых перестановках.
Тука назвал перевод Залужного в СНБО издевательством над кадровым профессиональным генералом. Он выразил мнение, что замена Залужного приведет страну к катастрофе. Газета.Ru
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