В Белгороде задержаны 5 членов преступной группы, избивавших прохожих на улицах
10:20 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в сеть. Сама группа состоит из шести человек, четверо из них несовершеннолетние. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Группа состоит из шести человек, из которых четверо несовершеннолетние, задержаны пятеро, один взрослый в розыске», — сказали в ведомстве.
Возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности), ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к совершению преступлений. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.
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