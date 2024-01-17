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НОВОСТИ

Население Китая в 2023 году сократилось на 2 млн человек

10:32 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность населения Китая в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек, до 1,40967 млрд граждан. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Как уточняется в распространенном докладе, за год власти зарегистрировали в стране 9,02 млн новорожденных, умерли 11,10 млн человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 6,39 и 7,87 промилле соответственно.

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