Население Китая в 2023 году сократилось на 2 млн человек

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность населения Китая в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек, до 1,40967 млрд граждан. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Как уточняется в распространенном докладе, за год власти зарегистрировали в стране 9,02 млн новорожденных, умерли 11,10 млн человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 6,39 и 7,87 промилле соответственно.