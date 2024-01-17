В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, один человек погиб
11:00 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный вертолет Ми-8 упал в столице Киргизии, погиб один человек.
«В 10:55 по местному времени (07:55 мск — прим. ТАСС) на авиабазе Фрунзе-1 упал военный вертолет Ми-8», — приводит агентство Кабар текст сообщения «Кыргызаэронавигации».
В свою очередь издание Vesti.kg проинформировало, что, по предварительным данным, погиб один человек, еще семеро пострадали. Полет был учебно-тренировочным.
НОВОСТИ
- 09:32 17.01.2024
- Израильские силы штурмуют город Тулькарм на Западном берегу Иордана
- 09:00 17.01.2024
- Силы ПВО России сбили 4 ракеты РСЗО Vampire и 2 БПЛА в Белгородской области
- 21:45 16.01.2024
- Rheinmetall близка к одобрению сделки по поставке танковых снарядов в Израиль - СМИ
- 20:10 16.01.2024
- Глава МИД Венгрии: Чем больше поставляют оружия, тем дольше длится война
- 18:55 16.01.2024
- Президент РФ рассказал, что может быть, если ситуация на Украине будет развиваться в нынешнем русле
- 18:50 16.01.2024
- Россия наносит удары по объектам ВПК на глубину всей территории Украины - Путин
- 16:32 16.01.2024
- Британская компания Ambrey сообщила о попадании ракеты в сухогруз у берегов Йемена
- 13:05 16.01.2024
- Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВСУ в Белгород 30 декабря
- 13:00 16.01.2024
- Армия Израиля за сутки обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок
- 12:20 16.01.2024
- Более 400 спутников НАТО работает в интересах ВСУ, лишь 70 из них де-юре военные — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать