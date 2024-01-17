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НОВОСТИ

В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, один человек погиб

11:00 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный вертолет Ми-8 упал в столице Киргизии, погиб один человек.

«В 10:55 по местному времени (07:55 мск — прим. ТАСС) на авиабазе Фрунзе-1 упал военный вертолет Ми-8», — приводит агентство Кабар текст сообщения «Кыргызаэронавигации».

В свою очередь издание Vesti.kg проинформировало, что, по предварительным данным, погиб один человек, еще семеро пострадали. Полет был учебно-тренировочным.

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