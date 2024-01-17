Профсоюзы и эксперты бьют тревогу из-за промышленного спада в ЕС — Euractiv

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие профсоюзы и эксперты Евросоюза озабочены масштабами промышленного спада в сообществе, поскольку высокие цены на энергоносители продолжают разрушать экономику блока. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на экспертов.

По словам секретаря Конфедерации европейских профсоюзов Людовика Воета, промышленное производство в регионе «находится в очень тревожном положении». Он отметил, что опубликованные 15 января данные Евростата — это «предвестник надвигающейся беды». Речь идет о том, пишет портал, что промышленное производство в ЕС в ноябре сократилось на 0,2% в месячном исчислении, что стало третьим подряд месячным снижением. Кроме того, в годовом исчислении промышленное производство в странах блока снизилось на 5,8% в ноябре после снижения на 5,4% в октябре.

«Закрываются заводы и сокращаются рабочие места в тех самых отраслях, которые подняли Европу на тот уровень, на котором она находится сегодня», — пояснил Воет, добавив, что речь идет об энергоемких отраслях, таких как производство алюминия, удобрений и химикатов.

Как заявила порталу представительница европейского профсоюза IndustriAll Джудит Киртон-Дарлинг, ее организация, представляющая около семи миллионов рабочих в Европе, «уже некоторое время бьет тревогу по поводу промышленного спада и угрозы деиндустриализации в Европе». По словам старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Тобиаса Герхке, деиндустриализация представляет собой «явную и реальную угрозу» для европейской промышленности, особенно для энергоемких отраслей.

Герхке объясняет промышленный спад в ЕС энергетическим кризисом. Эту оценку разделяет и энергетический эксперт аналитического центра Bruegel Бен Маквильямс, который считает высокие цены на энергоносители основной причиной промышленного спада в регионе.