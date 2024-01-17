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Мужчина, готовивший атаку самодельными ракетами на «Уралвагонзавод», приговорен к 8 годам

11:20 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил Виктора Расторгуева к 8 годам лишения свободы за подготовку атаки самодельными ракетами на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области.

«В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу Виктора Расторгуева, причастного к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и подготовке к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Решением суда Расторгуев признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Согласно решению суда, первые три года наказания выходец с Украины проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Подсудимый с решением суда не согласен.

О задержании и аресте за попытку теракта в Нижнем Тагиле мужчины, который переехал на Урал из Украины в 2014 году, управление ФСБ РФ по Свердловской области сообщало в октябре 2022 года. Позднее в пресс-службе ТАСС уточнили, что мужчина оборудовал в подвале дома бункер, в котором изготавливал самодельные ракеты, которыми планировал атаковать «Уралвагонзавод».

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