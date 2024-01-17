Вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная — Медведев

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная, кто бы ни находился у власти в Киеве и с кем бы не вступала в коалиции эта страна. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале, где подробно объяснил, почему Украина опасна для ее же жителей.

«Существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет», — написал политик.