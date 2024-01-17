Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

11:50

Известный ресторатор Антон Пинский заявил, что поддерживает решение главы РФ выдвигаться на выборы президента, которые состоятся в марте. По его словам, по сравнению с 90-ми годами, сейчас положение России существенно изменилось к лучшему.

«Разительные перемены не только с точки зрения того, как в целом стала выглядеть наша страна. Помню то время, когда в 1990-е за рубежом русские к русским как-то так относились. Сегодня «русский» звучит гордо, даже несмотря на все то санкционное давление, которое сейчас есть и определенный нарратив за рубежом. Тем не менее русским быть гордо, и уж этого никто не стыдится и не стесняется», – отметил ресторатор.

Пинский заявил, что государство существенно помогло предпринимателям во время пандемии, в частности, бизнесу предоставляли гранты, отсрочки по уплате налогов и отменили требование об уплате НДС при обороте до 2 млрд руб. «Плюс принятые своевременно поправки о так называемом параллельном импорте, которые тоже нам помогли избежать перебоев с теми или иными продуктами», – сказал Пинский. По его словам, в Москве волонтеры, работающие на пунктах сбора подписей в поддержку Путина, хорошо подготовлены, подробно объясняют, как правильно оставить автограф в поддержку кандидата.

Как уже сообщала "Независимая газета", в Москве идет сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата для участия в выборах, которые состоятся 15-17 марта.