В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военных РФ
12:00 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР), передававший Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах дислокации российских военных и техники, задержан сотрудниками УФСБ России по ЛНР. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
«Руководствуясь личными мотивами в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям, [житель Кременского района] осуществлял собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции. Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — говорится в сообщении.
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