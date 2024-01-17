В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военных РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР), передававший Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах дислокации российских военных и техники, задержан сотрудниками УФСБ России по ЛНР. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Руководствуясь личными мотивами в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям, [житель Кременского района] осуществлял собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции. Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — говорится в сообщении.