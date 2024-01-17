Летний отдых на курортах Краснодарского края в 2024 г. подорожал на 20% — РСТ
12:05 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края летом 2024 года выросла в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом отели в регионе бронируются на 40% активнее. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные онлайн-платформы Travelline.
«Курорты Краснодарского края на будущее лето бронируются сейчас в среднем почти на 40% активнее, чем в январе прошлого года. Туроператоры объясняют столь значительный рост тем, что многие российские отели намного раньше выставили летние цены, а также желанием самих туристов сэкономить за счет скидок на раннее бронирование. Цены на размещение в регионе летом 2024 года выросли в среднем на 20%», — говорится в сообщении.
По данным Travelline, в Краснодарском крае стоимость ночи в отеле выросла в среднем на 20% за год. При этом больше всего подорожали отели «три звезды» — на 27%, средняя стоимость номера достигла 10-12 тыс. рублей. Четырех- и пятизвездочные гостиницы повысили цены на 12-18%, средняя стоимость номера в июне составит 17 тыс. рублей, а в июле — 20 тыс. рублей. Выше среднего по рынку подорожали гостиницы Геленджика (+53%), Красной Поляны (+48%), Сочи (+30%).
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