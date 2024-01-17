0
0
85
НОВОСТИ

Летний отдых на курортах Краснодарского края в 2024 г. подорожал на 20% — РСТ

12:05 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края летом 2024 года выросла в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом отели в регионе бронируются на 40% активнее. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные онлайн-платформы Travelline.

«Курорты Краснодарского края на будущее лето бронируются сейчас в среднем почти на 40% активнее, чем в январе прошлого года. Туроператоры объясняют столь значительный рост тем, что многие российские отели намного раньше выставили летние цены, а также желанием самих туристов сэкономить за счет скидок на раннее бронирование. Цены на размещение в регионе летом 2024 года выросли в среднем на 20%», — говорится в сообщении.

По данным Travelline, в Краснодарском крае стоимость ночи в отеле выросла в среднем на 20% за год. При этом больше всего подорожали отели «три звезды» — на 27%, средняя стоимость номера достигла 10-12 тыс. рублей. Четырех- и пятизвездочные гостиницы повысили цены на 12-18%, средняя стоимость номера в июне составит 17 тыс. рублей, а в июле — 20 тыс. рублей. Выше среднего по рынку подорожали гостиницы Геленджика (+53%), Красной Поляны (+48%), Сочи (+30%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 17.01.2024
Число пользователей «Госуслуг» составило 109 млн человек к концу 2023 года
0
23
12:20 17.01.2024
В Белгороде осколками сбитых БПЛА и реактивных снарядов повреждены две квартиры
0
58
12:00 17.01.2024
В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военных РФ
0
91
11:50 17.01.2024
Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах
0
106
11:32 17.01.2024
Вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная — Медведев
0
148
11:20 17.01.2024
Мужчина, готовивший атаку самодельными ракетами на «Уралвагонзавод», приговорен к 8 годам
0
148
11:05 17.01.2024
Профсоюзы и эксперты бьют тревогу из-за промышленного спада в ЕС — Euractiv
0
196
11:00 17.01.2024
В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, один человек погиб
0
182
10:32 17.01.2024
Население Китая в 2023 году сократилось на 2 млн человек
0
219
10:25 17.01.2024
Сбер поставил рекорд
0
250

Возврат к списку