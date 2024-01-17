В Белгороде осколками сбитых БПЛА и реактивных снарядов повреждены две квартиры

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две квартиры в одном многоквартирном доме, хозобъект и четыре автомобиля повреждены в Белгороде осколками сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Пострадавших нет, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Утром системой ПВО сбиты еще два БПЛА противника и четыре снаряда РСЗО RM-70 „Вампир“. Пострадавших нет. В двух квартирах одного МКД (многоквартирном доме — прим. ТАСС) выбиты окна, поврежден один хозобъект и четыре автомобиля», — сообщил глава региона.