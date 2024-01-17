В Белгороде осколками сбитых БПЛА и реактивных снарядов повреждены две квартиры
12:20 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две квартиры в одном многоквартирном доме, хозобъект и четыре автомобиля повреждены в Белгороде осколками сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Пострадавших нет, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Утром системой ПВО сбиты еще два БПЛА противника и четыре снаряда РСЗО RM-70 „Вампир“. Пострадавших нет. В двух квартирах одного МКД (многоквартирном доме — прим. ТАСС) выбиты окна, поврежден один хозобъект и четыре автомобиля», — сообщил глава региона.
НОВОСТИ
- 12:32 17.01.2024
- Число пользователей «Госуслуг» составило 109 млн человек к концу 2023 года
- 12:05 17.01.2024
- Летний отдых на курортах Краснодарского края в 2024 г. подорожал на 20% — РСТ
- 12:00 17.01.2024
- В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военных РФ
- 11:50 17.01.2024
- Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах
- 11:32 17.01.2024
- Вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная — Медведев
- 11:20 17.01.2024
- Мужчина, готовивший атаку самодельными ракетами на «Уралвагонзавод», приговорен к 8 годам
- 11:05 17.01.2024
- Профсоюзы и эксперты бьют тревогу из-за промышленного спада в ЕС — Euractiv
- 11:00 17.01.2024
- В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, один человек погиб
- 10:32 17.01.2024
- Население Китая в 2023 году сократилось на 2 млн человек
- 10:25 17.01.2024
- Сбер поставил рекорд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать