Число пользователей «Госуслуг» составило 109 млн человек к концу 2023 года
12:32 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пользователей портала «Госуслуги» с 2019 года увеличилось в 2 раза, к концу 2023 года составило 109 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Дня цифровизации на международной выставке-форуме «Россия».
«Число пользователей портала „Госуслуг“ [с 2019 года] увеличилось почти в 2 раза и достигло 109 млн человек», — сказал Чернышенко. Он также отметил, что за 2023 год прирост составил 10,2 млн человек.
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