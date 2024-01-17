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В аэропорту Казани на прилет и вылет задерживается 44 рейса — Росавиация

13:00 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

44 рейса задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Казани из-за погодных условий. Восемь самолетов, летевшие в Казань, ушли на запасные аэродромы, говорится в сообщении Росавиации.

«Воздушная гавань не закрыта, работает по фактической погоде, но из-за сильных порывов ветра командиры воздушных судов принимают решение по уходу на запасные аэродромы. На 10:00 мск, по данным Госкорпорации по ОрВД, посадку в Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Нижнекамске и Бугульме совершили восемь рейсов. Время пребывания самолетов на запасных аэродромах зависит от погодной ситуации», — говорится в сообщении.

Всего, по данным Росавиации, на прилет в Казань задерживается 21 рейс, на вылет — 23 рейса.

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