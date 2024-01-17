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РФ нацелена на развитие отношений с КНДР во всех областях, включая чувствительные — Песков

13:05 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин, который во вторник встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, обсуждал с ней в первую очередь развитие двустороннего сотрудничества государств. Москва нацелена на развитие отношений с Пхеньяном во всех областях, в том числе чувствительных, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, был обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам, но главный акцент — именно на развитие двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля.

«Мы неоднократно говорили, я готов еще раз это повторить, что КНДР — наш очень важный партнер, мы нацелены на развитие отношений во всех областях, включая и чувствительные», — указал Песков. Таким образом он ответил на вопрос о темах беседы, было ли среди них военное сотрудничество.

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