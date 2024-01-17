0
0
107
НОВОСТИ

Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему на прохожих в Белгороде

13:20 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Органы прокуратуры проверяют законность получения российского гражданства 17-летним уроженцем Азербайджана, задержанным за нападения в составе группы на прохожих на улицах Белгорода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

В следственном управлении СК РФ по региону ранее сообщали, что одним из причастных к нападениям является 17-летний выходец из Азербайджана.

«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны», — сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в соцсетях. Сама группа состоит из шести человек, четверо из них несовершеннолетние. Один взрослый член группы находится в розыске.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 17.01.2024
Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
0
34
13:32 17.01.2024
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине и призвал с ней бороться
0
105
13:05 17.01.2024
РФ нацелена на развитие отношений с КНДР во всех областях, включая чувствительные — Песков
0
138
13:00 17.01.2024
В аэропорту Казани на прилет и вылет задерживается 44 рейса — Росавиация
0
125
12:32 17.01.2024
Число пользователей «Госуслуг» составило 109 млн человек к концу 2023 года
0
191
12:20 17.01.2024
В Белгороде осколками сбитых БПЛА и реактивных снарядов повреждены две квартиры
0
190
12:05 17.01.2024
Летний отдых на курортах Краснодарского края в 2024 г. подорожал на 20% — РСТ
0
243
12:00 17.01.2024
В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военных РФ
0
190
11:50 17.01.2024
Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах
0
223
11:32 17.01.2024
Вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная — Медведев
0
253

Возврат к списку