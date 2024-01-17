Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему на прохожих в Белгороде
13:20 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Органы прокуратуры проверяют законность получения российского гражданства 17-летним уроженцем Азербайджана, задержанным за нападения в составе группы на прохожих на улицах Белгорода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.
В следственном управлении СК РФ по региону ранее сообщали, что одним из причастных к нападениям является 17-летний выходец из Азербайджана.
«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны», — сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в соцсетях. Сама группа состоит из шести человек, четверо из них несовершеннолетние. Один взрослый член группы находится в розыске.
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