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Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине и призвал с ней бороться

13:32 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существующая в странах Запада усталость от конфликта на Украине стала опасным феноменом, с которым нужно бороться. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Усталость от войны, о которой все время говорится, — очень опасный феномен. Мы должны бороться с ней», — сказал он. Дуда отметил, что западные СМИ перестали в должной мере освещать конфликт на Украине.

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