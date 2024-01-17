Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине и призвал с ней бороться

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существующая в странах Запада усталость от конфликта на Украине стала опасным феноменом, с которым нужно бороться. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Усталость от войны, о которой все время говорится, — очень опасный феномен. Мы должны бороться с ней», — сказал он. Дуда отметил, что западные СМИ перестали в должной мере освещать конфликт на Украине.