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Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью

14:00 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Валуйским округом Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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