Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
14:00 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Валуйским округом Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
НОВОСТИ
- 14:12 17.01.2024
- Индия будет сотрудничать с РФ на основе своего опыта, а не на опыте других — глава МИД
- 13:32 17.01.2024
- Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине и призвал с ней бороться
- 13:20 17.01.2024
- Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему на прохожих в Белгороде
- 13:05 17.01.2024
- РФ нацелена на развитие отношений с КНДР во всех областях, включая чувствительные — Песков
- 13:00 17.01.2024
- В аэропорту Казани на прилет и вылет задерживается 44 рейса — Росавиация
- 12:32 17.01.2024
- Число пользователей «Госуслуг» составило 109 млн человек к концу 2023 года
- 12:20 17.01.2024
- В Белгороде осколками сбитых БПЛА и реактивных снарядов повреждены две квартиры
- 12:05 17.01.2024
- Летний отдых на курортах Краснодарского края в 2024 г. подорожал на 20% — РСТ
- 12:00 17.01.2024
- В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военных РФ
- 11:50 17.01.2024
- Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать